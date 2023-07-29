Снова на тай-брейке: Украина в напряженном полуфинале Кубка претендентов уступила Турции

Мужская сборная по волейболу была близка к реваншу за поражение в финале Золотой Евролиги. Впрочем, турки и на этот раз провели сильный тайбрейк.

Турция – Украина 3:2 (18:25, 25:23, 25:17, 19:25, 15:13)

Сборная Украины по волейболу отобралась на Кубок претендентов благодаря успешному выступлению в Золотой Евролиге, пишет 24 канал. Команда Угиса Крастиньша вышла в финал, где уступила Турции.

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Теперь же "сине-желтые" получили шанс квалифицироваться в самый престижный коммерческий турнир Лиги наций. Для этого необходимо выиграть Кубок претендентов, в котором соревнуются 8 команд.

В четвертьфинале Украина без проблем прошла Китай, выйдя в 1/2 финала турок, своих недавних обидчиков в Золотой Евролиге. В этот раз букмекеры тоже отдавали нашей команде статус небольшого фаворита.

Впрочем, игра для нашей команды получилась снова тяжелой. Как и месяц назад, Украина относительно уверенно взяла первый сет, но со второго у нашей команды возникли проблемы. При равной игре Турция смогла выиграть два сета подряд.

Но и здесь игра пошла по тому же сценарию, что и в финале Евролиги. Турки дали бой в четвертом сете, но несколько успешных блоков и мощная игра Плотницкого и Семенюка позволили Украине восстановить паритет и перевести игру в тайбрейк.

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Там Турция захватила инициативу сразу, оторвавшись на пять баллов. Впрочем, украинцы дали бой и несколько раз доводили отставание до -1. К сожалению, при счете 14:13 турки таки реализовали матч-пойнт.

Таким образом, соперник второй раз за месяц обыграл Украину по схожему сценарию и вышел в финал Кубка претендентов. Там туркам будет противостоять Катар или Чили.