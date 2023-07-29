Туреччина – Україна 3:2 (18:25, 25:23, 25:17, 19:25, 15:13)

Збірна України з волейболу відібралась на Кубок претендентів завдяки успішному виступу в Золотій Євролізі, пише 24 канал. Команда Угіса Крастіньша вийшла у фінал, де поступилась Туреччині.

До теми На шляху до Ліги націй: Україна з перемоги дебютувала на Кубку претендентів з волейболу

Тепер же "синьо-жовті" отримали шанс кваліфікуватись у найпрестижніший комерційний турнір Лігу націй. Для цього необхідно виграти Кубок претендентів, у якому змагаються 8 команд.

У чвертьфіналі Україна без проблем пройшла Китай, вийшовши в 1/2 фіналу на турків, своїх нещодавніх кривдників у Золотій Євролізі. Цього разу букмекери теж віддавали нашій команді статус невеличкого фаворита.

Втім гра для нашої команди вийшла знову важкою. Як і місяць тому, Україна відносно впевнено взяла перший сет, але з другого у нашої команди пішли проблеми. За рівної гри Туреччина змогла виграти два сети поспіль.

Але і тут гра пішла по тому ж сценарію, що і в фіналі Євроліги. Турки дали бій у четвертому сеті, але кілька успішних блоків та потужна гра від Плотницького та Семенюка дозволили Україні відновити паритет та перевести гру у тайбрейк.

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Там Туреччина захопила ініціативу одразу, відірвавшись на 5 балів. Втім українці дали бій і кілька разів доводили відставання до -1. на жаль, за рахунку 14:13 турки таки реалізували матч-пойнт.

Таким чином, суперник вдруге за місяць обіграв Україну за схожим сценарієм та вийшов у фінал Кубка претендентів. Там туркам протистоятиме Катар або Чилі.