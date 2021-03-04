В среду, 3 марта, сборная Украины по футзалу провела второй отборочный поединок на Евро-2022 против Хорватии. Украинцы не смогли удержать преимущество и уступили сопернику.

Хорватия – Украина 3:2

Голы: Шутон, 2, Еловчич, 35, Перич, 38 – Педяш, 9, Малышко, 19

Вот так Пяткой и через все поле: голы-красавцы сборной Украины по футзалу в ворота Албании – видео

Матч против лидера группы начался для подопечных Александра Косенко не слишком удачно. Уже на 2-й минуте хозяева площадки открыли счет во встрече. Шутон слева пробил мимо голкипера Ципуна – 1:0. На этом они не остановились и продолжали штурмовать владения украинского вратаря, который раз за разом демонстрировал свое мастерство.

Однако через семь минут украинцам удалось не только выровнять игру, но и сравнять счет во встрече. После розыгрыша аута Педяш с дальней дистанции пробил точно в угол, а закрытый игроками Лукетин не среагировал – 1:1.

Болельщики могли наблюдать жаркий поединок, который был богатым на моменты. Хотя хорваты выдали классное начало, но украинские футзалисты смогли шокировать соперника в конце встречи. Невероятная комбинация удалась "сине-желтым" после долгой передачи печали. Вратарь Лукетин не лучшим образом сыграл на выходе, поэтому Малышко поразил уже пустые ворота – 1:2.

Во втором тайме украинцы отдали инициативу соперникам, начав действовать по счету. Вторая 20-минутка не была так богата на моменты. Ципун неоднократно становился помехой голу. Однако последняя 5-минутка от хорватов была роскошной. На 35-й минуте украинцы не закрыли на дальней штанге Еловчича, который пробил точно в угол – 2:2. А уже через три минуты Перич замкнул прострел все того же Еловчича – 3:2.

В другом матче отборочной группы 1 сборная Албании уступила команде Дании – 1:3.

Турнирная таблица

Хорватия – 9 очков (3 матча), 11: 4

Украина – 3 (2), 12: 6

Дания – 3 (2), 4: 5

Албания – 0 (3), 5:17

Подопечные Александра Косенко смогут взять реванш у Хорватии уже 7 марта в Запорожье. Начало матча в 19: 00.

Хорватия – Украина полный матч