Сборная Украины по футзалу сыграла свой первый отборочный матч на Евро-2022. Два из десяти голов украинцев в воротах Албании стали настоящими шедеврами.

Источник: 24 канал

31 января подопечные Александра Косенко наколотили в ворота Албании аж 10 голов, пропустив в свои лишь три. В итоге Украина победила со счетом 10:3. Этот матч стал первым для украинской сборной в отборе на Евро-2022.

Больше о матче: Сборная Украины в голевой феерии уничтожила Албанию в отборе на Евро-2022 по футзалу: видео

Голы-шедевры

Два из десяти результативных ударов больше всего запомнились фанатам во встрече. Оба были забиты во второй 20-минутке. Автором первого такого результативного удара стал Николай Грицына. Футзалист элегантно пяткой завершил атаку украинской сборной – вратарь не был готов к такой бразильской технике от украинца. Удар изменил цифры на табло на 2:6.

Второй яркий результативный удар был забит на последней минуте встречи. Сергей Малышко сыграл прямо у собственных ворот, выбив мяч на часть поля соперника. Но мяч по невероятной траектории через все поле полетел прямо в сетку владений Албании. На линии ворот стоял албанец, но не смог дотянуться головой до него. Этот выстрел поставил точку в поединке – 3:10 убедительная победа сборной Украины.

3 и 7 марта команда Косенко сможет продолжить победную серию в матчах против главного конкурента группы Хорватии.

Албания – Украина видеообзор (гол Грицыны с 4:12, результативный удар Малышко с 7:00)