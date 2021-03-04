У середу. 3 березня, збірна України з футзалу провела другий відбірковий поєдинок на Євро-2022 проти Хорватії. Українці не змогли втримати перевагу та поступились супернику.

Хорватія – Україна 3:2

Голи: Шутон, 2, Єловчіч, 35, Періч, 38 – Педяш, 9, Малишко, 19

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Матч проти лідера групи розпочався для підопічних Олександра Косенка не надто вдало. Вже на 2-й хвилині господарі майданчика відкрили рахунок у зустрічі. Шутон зліва пробив повз голкіпера Ципуна – 1:0. На цьому хорвати не зупинились та продовжували штурмувати володіння українського воротаря, який раз по раз демонстрував свою майстерність.

Однак через сім хвилин українцям вдалось не лише вирівняти гру, але й зрівняти рахунок у зустрічі. Після розіграшу ауту Педяш з дальньої дистанції пробив точно у кут, а закритий гравцями Лукетін не зреагував – 1:1.

Вболівальники могли спостерігати спекотний поєдинок, який був багатим на моменти. Хоча хорвати видали класний початок, але українські футзалісти змогли шокувати суперника наприкінці зустрічі. Неймовірна комбінація вдалась "синьо-жовтим" після довгої передачі Журби. Воротар Лукетін не найкращим чином зіграв на виході, тому Малишко уразив вже порожні ворота – 1:2.



У другому таймі українці віддали ініціативу суперникам, почавши діяти за рахунком. Друга 20-хвилинка не була така багата на моменти. Ципун неодноразово ставав на заваді голу. Однак остання 5-хвилинка від хорватів була розкішною. На 35-й хвилині українці не закрили на дальній стійці Єловчіча, який пробив точно в кут – 2:2. А вже через три хвилини Перич замкнув простріл все того ж Єловчіча – 3:2.

У іншому матчі відбіркової групи 1 збірна Албанії поступилася команді Данії – 1:3.

Турнірна таблиця

Хорватія – 9 очок (3 матчі), 11:4 Україна – 3 (2), 12:6 Данія – 3 (2), 4:5 Албанія – 0 (3), 5:17

Підопічні Олександра Косенка зможуть взяти реванш у Хорватії вже 7 березня у Запоріжжі. Початок матчу о 19:00.

Хорватія – Україна повний матч