В предпоследний соревновательный день украинские спортсмены снова не оставили зрителей без исторического результата. Поддержал традицию ежедневных рекордов Михаил Сербин, сообщает 24 Канал.

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Украинские спортсмены закрепились в топ-3

Сборная Украины, которая в первые 5 дней завоевала 40 медалей, выиграла еще девять: три золотых, одну серебряную и пять бронзовых.

Главным героем дня стал Михаил Сербин. Он завоевал золотую медаль на дистанции 100 метров на спине среди спортсменов с нарушениями зрения. Украинец преодолел ее за 1:06.01 минуты, что стало новым мировым рекордом. Предыдущий держался с 2016 года и, что интересно, также принадлежал украинскому атлету – Дмитрию Залевскому. Таким образом, украинцы установили седьмой мировой рекорд за 6 дней соревнований – феноменальный результат.

Смотрите видео рекордного заплыва Михаила Сербина

Еще одним поразительным достижением отличился Андрей Трусов. Он уже в четвертый раз на турнире в Манчестере стал чемпионом. На этот раз пловец триумфовал на дистанции 50 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Андрей показал время 27:38 секунды и разделил пьедестал с еще одним украинцем Юрием Шенгуром, который уступил победителю на 0.71 секунды и замкнул тройку.

Видео с двойным успехом Трусова и Шенгура

Третьим победителем дня от Украины стал Денис Остапченко. На дистанции 200 метров свободным стилем в классе S3 ему удалось принести "золото" в копилку сборной Украины с результатом 3:19.43 минуты. Для спортсмена это третья победа на турнире.

Видео победного заплыва Дениса Остапченка

Вице-чемпионом в шестой соревновательный день стал Кирилл Гаращенко. Он занял второе место на дистанции 400 метров свободным стилем в классе S13, показав время 4:08.50 минуты. На аналогичной дисциплине среди женщин "бронзу" завоевала Анна Стеценко, ее результат – 4:39.79 минуты.

Также свои брозовые медали завоевали: Роман Бондаренко (50 метров на спине), Евгений Богодайко (100 метров брассом) и наша команда в смешанной эстафете 4х100 метров свободным стилем. Украинская четверка (Екатерина Ткачук, Кирилл Гаращенко, Анна Стеценко и Алексей Вирченко) преодолела дистанцию за 3:59.30 минуты и финишировала после Бразилии и Испании.

Справка. С 49 медалями (17 золотых) после шести соревновательных дней Украина занимает третье промежуточное место командного зачета ЧМ и максимально приблизилась ко второй строчке перед последним днем турнира.



Медальный зачет ЧМ по параплаванию после 6 соревновательных дней / твиттер турнира