У передостанній змагальний день українські спортсмени знову не залишили глядачів без історичного результату. Підтримав традицію щоденних рекордів Михайло Сербін, повідомляє 24 Канал.

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Українські спортсмени закріпилися у топ-3

Збірна України, яка в перші 5 днів завоювала 40 медалей, виграла ще дев'ять: три золоті, одну срібну та п'ять бронзових.

Головним героєм дня став Михайло Сербін. Він здобув золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині серед спортсменів із порушеннями зору. Українець подолав її за 1:06.01 хвилини, що стало новим світовим рекордом. Попередній тримався з 2016 року, і, що цікаво, також належав українському атлету – Дмитру Залевському. Таким чином, українці встановили вже сьомий світовий рекорд за 6 днів змагань – феноменальний результат.

Дивіться відео рекордного запливу Михайла Сербіна

Ще одним вражаючим досягненням відзначився Андрій Трусов. Він уже вчетверте на турнірі в Манчестері став чемпіоном. Цього разу плавець тріумфував на дистанції 50 метрів вільним стилем серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату. Андрій показав час 27.38 секунди та розділив п'єдестал із ще одним українцем Юрієм Шенгуром, який поступився переможцю на 0.71 секунди та замкнув трійку.

Відео з подвійним успіхом Трусова та Шенгура

Третім переможця дня від України став Денис Остапченко. На дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S3 йому вдалося принести "золото" у скарбничку збірної України з результатом 3:19.43 хвилини. Для спортсмена це вже третя перемога на турнірі.

Відео переможного запливу Дениса Остапченка

Віцечемпіоном у шостий день змагань став Кирило Гаращенко. Він посів друге місце на дтстанції 400 метрів вільним стилем у класі S13, показавши час 4:08.50 хвилини. На аналогічній дисципліні серед жінок "бронзу" здобула Анна Стеценко, її результат – 4:39.79 хвилини.

Також свої брозові медалі здобули: Роман Бондаренко (50 метрів на спині), Євгеній Богодайко (100 метрів брасом) та наша команда у змішаній естафеті 4х100 метрів вільним стилем. Українська четвірка (Катерина Ткачук, Кирило Гаращенко, Анна Стеценко та Олексій Вірченко) подолала дистанцію за 3:59.30 хвилини й фінішувала після Бразилії та Іспанії.

Довідка. Із 49 медалями (17 золотих) після шести змагальних днів Україна посідає третє проміжне місце командного заліку ЧС та максимально наблизилася до другої сходинки перед останнім днем турніру.



Медальний залік ЧС з параплавання після 6 змагальних днів / твітер турніру