В четвертый соревновательный день на чемпионате мира-2023 по параплаванию сборная Украины продолжила рекордную традицию. Наши пловцы трижды переписали историю за сутки и завоевали десять медалей, пять из которых золотые, пишет 24 Канал.

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Сразу три мировых рекорда в день от украинцев

Уже второй раз на турнире мировой рекорд установил Даниил Чуфаров. Почетный гражданин Мариуполя за 2 дня до этого побил 15-летний рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем. В этот раз он превзошел достижение нидерландца Рогира Дорсмана и проплыл 200 метров комплексным стилем за 2:18.16 минуты. Предыдущий рекордсмен финишировал вторым, а двойной подиум для Украины обеспечил Михаил Сербин, замкнувший тройку призеров.

Смотрите видео рекордного заплыва Даниила Чуфарова

Также мировым рекордом отличился Антон Коль. Украинский пловец стал лучшим в истории на дистанции 200 метров свободным стилем среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Новый ориентир для спортсменов теперь составляет – 4:57:31 минуты. Предыдущий рекорд держался 11 лет.

Видео с установлением мирового рекорда Антона Коля

К индивидуальным рекордам добавился и первый командный рекорд мира на этом турнире для Украины. В смешанной эстафете 4х100 м комплексом, в которой сборную представляли Екатерина Ткачук, Алексей Федина, Алексей Вирченко и Анна Стеценко. наши пловцы показали время 4:25.78 минуты.

Смотрите видео с командной победой украинцев на ЧМ по параплаванию в эстафете

Также сверхуспешно себя продемонстрировали украинские спортсмены на дистанции 100 метров на спине в классе S7. Благодаря победе Андрея Трусова и "серебру" Юрия Шенгура есть еще один двойной подиум.

Пятое "золото" соревновательного дня завоевал Денис Остапченко. Он стал первым в категории 50 метров на спине в классе S3 с результатом 45.95 секунды.

Вице-чемпионом на дистанции 100 метров брассом стал Алексей Федина, а бронзовые медали завоевали Алексей Вирченко и Вероника Коржова, они свои награды выиграли на дистанции 100 метров на спине.

Справка. С 26 медалями после четырех соревновательных дней Украина занимает промежуточное пятое место в командном зачете чемпионата мира.