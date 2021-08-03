Украина установила исторический антирекорд Олимпиад в спортивной гимнастике
Источник:24 канал
Украинские гимнасты закончили выступления на Олимпиаде-2020 в Токио, не завоевав ни одной награды. Заключительные для Украины соревнования по спортивной гимнастике на Играх – упражнения на параллельных брусьях – состоялись 3 августа.
Последний из наших гимнастов Петр Пахнюк 3 августа завершил свои выступления в Токио на 7-м месте в упражнениях на брусьях. До этого Украина на всех летних Играх брала медали.
К слову Беленюк на классе одолел хорвата и вышел в финал Олимпиады в Токио
В целом украинские гимнасты в Токио соревновались в трех финалах: командном многоборье, многоборье и на параллельных брусьях.
Украинский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев не поехал в Токио, поскольку он был отстранен от соревнований на четыре года из-за положительного теста на допинг.
Медали Украины в спортивной гимнастике на всех Олимпиадах
- В 1996 году в Атланте их было пять: три золотых (Лилия Подкопаева и дважды Рустам Шарипов), одна серебряная (Лилия Подкопаева) и одна бронзовая (мужчины, командное первенство).
- В 2000 году в Сиднее Украина завоевала три награды: серебро взяли мужская сборная и Оксана Цыгулева (батут), бронза досталась Александру Берешу в абсолютном первенстве.
- В 2004 году в Афинах только Валерий Гончаров выиграл соревнования на параллельных брусьях.
- В 2008 году в Пекине Александр Воробьев стал третьим в упражнениях на кольцах.
- В 2012 году в Лондоне Игорь Радивилов завоевал бронзовую медаль в опорном прыжке.
- В 2016 году в Рио Олег Верняев победил на параллельных брусьях, и стал вторым в личном многоборье.