Останній з наших гімнастів Петро Пахнюк 3 серпня завершив свої виступи в Токіо на 7-му місці у вправах на брусах. До цього Україна на всіх літніх Іграх брала медалі.
До слова Беленюк на класі здолав хорвата та вийшов у фінал Олімпіади у Токіо
У цілому українські гімнасти в Токіо змагалися в трьох фіналах: командному багатоборстві, багатоборстві та на паралельних брусах.
Український олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв не поїхав в Токіо, оскільки його було усунуто від змагань на чотири роки через позитивний тест на допінг.
Медалі України в спортивній гімнастиці на усіх Олімпіадах
- У 1996 році в Атланті їх було п'ять: три золотих (Лілія Подкопаєва і двічі Рустам Шаріпов), одна "срібна" (Лілія Подкопаєва) і одна "бронзова" (чоловіки, командна першість).
- У 2000 році в Сіднеї Україна завоювала три нагороди: "срібло" взяли чоловіча збірна і Оксана Цигульова (батут), "бронза" дісталася Олександра Береша в абсолютній першості.
- У 2004 році в Афінах лише Валерій Гончаров виграв змагання на паралельних брусах.
- У 2008 році в Пекіні Олександр Воробйов став третім у вправах на кільцях.
- У 2012 році в Лондоні Ігор Радівілов завоював бронзову медаль в опорному стрибку.
- У 2016 році в Ріо Олег Верняєв переміг на паралельних брусах, і став другим в особистому багатоборстві.