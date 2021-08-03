Последний из наших гимнастов Петр Пахнюк 3 августа завершил свои выступления в Токио на 7-м месте в упражнениях на брусьях. До этого Украина на всех летних Играх брала медали.

К слову Беленюк на классе одолел хорвата и вышел в финал Олимпиады в Токио

В целом украинские гимнасты в Токио соревновались в трех финалах: командном многоборье, многоборье и на параллельных брусьях.

Украинский олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев не поехал в Токио, поскольку он был отстранен от соревнований на четыре года из-за положительного теста на допинг.

Медали Украины в спортивной гимнастике на всех Олимпиадах