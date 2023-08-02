Во второй соревновательный день сборная Украины завоевала четыре награды. Таким образом, доведя общую сумму до 9 медалей, сообщает 24 Канал.

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Исторический результат от Даниила Чуфарова

Главным успехом дня стала победа 11-кратного призера Паралимпийских игр Даниила Чуфарова. Он стал чемпионом на дистанции 100 метров баттерфляем среди спортсменов с нарушениями зрения и установил мировой рекорд – 1:00.66 минуты.

Таким образом, Чуфаров превзошел достижение испанца Энхамеда Энхамеда, чей рекорд – 1:01.12 минут держался с 2008 года. Отметим, что украинский спортсмен также является активистом и общественным деятелем, имеет статус почетного гражданина Мариуполя.

Смотрите видео исторического рекорда Даниила Чуфарова

Это уже второй для Украины рекорд на манчестерских соревнованиях. Ранее Андрей Трусов на дистанции 200 метров комплексом среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата проплыл дистанцию за 2:28.19 минут.

Все медали Украины на ЧМ-2023 по параплаванию за 2 дня

"Золото": Андрей Трусов (200 метров, комплекс), Алексей Вирченко (100 метров, баттерфляй), Даниил Чуфаров (100 метров, баттерфляй).

"Серебро": Ирина Пойда (50 метров, свободный стиль), Андрей Драпкин (100 метров, брасс), Анна Гонтарь (100 метров, свободный стиль).

"Бронза": Анна Гонтарь (100 метров, спина), Андрей Трусов (400 метров, свободный стиль), Анна Гонтарь, Дмитрий Виноградец, Ирина Пойда и Александр Комаров (микст, 4х50 метров, свободный стиль).

Справка. После двух соревновательных дней Украина занимает промежуточное седьмое место в медальном зачете чемпионата мира. Соревнования продлятся до 6 августа.