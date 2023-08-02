Во второй соревновательный день сборная Украины завоевала четыре награды. Таким образом, доведя общую сумму до 9 медалей, сообщает 24 Канал.
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Исторический результат от Даниила Чуфарова
Главным успехом дня стала победа 11-кратного призера Паралимпийских игр Даниила Чуфарова. Он стал чемпионом на дистанции 100 метров баттерфляем среди спортсменов с нарушениями зрения и установил мировой рекорд – 1:00.66 минуты.
Таким образом, Чуфаров превзошел достижение испанца Энхамеда Энхамеда, чей рекорд – 1:01.12 минут держался с 2008 года. Отметим, что украинский спортсмен также является активистом и общественным деятелем, имеет статус почетного гражданина Мариуполя.
Смотрите видео исторического рекорда Даниила Чуфарова
Все медали Украины на ЧМ-2023 по параплаванию за 2 дня
- "Золото": Андрей Трусов (200 метров, комплекс), Алексей Вирченко (100 метров, баттерфляй), Даниил Чуфаров (100 метров, баттерфляй).
- "Серебро": Ирина Пойда (50 метров, свободный стиль), Андрей Драпкин (100 метров, брасс), Анна Гонтарь (100 метров, свободный стиль).
- "Бронза": Анна Гонтарь (100 метров, спина), Андрей Трусов (400 метров, свободный стиль), Анна Гонтарь, Дмитрий Виноградец, Ирина Пойда и Александр Комаров (микст, 4х50 метров, свободный стиль).