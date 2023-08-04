У четвертий змагальний день на чемпіонаті світу-2023 з параплавання збірна України продовжила рекордну традицію. Наші плавці тричі переписали історію за добу та завоювали десять медалей, п'ять із яких – золоті, пише 24 Канал.

Читайте також Третій день поспіль із рекордом: Україна продовжує запалювати на ЧС із параплавання

Одразу три світові рекорди за день від українців

Уже вдруге на турнірі світовий рекорд установив Данило Чуфаров. Почесний громадянин Маріуполя за 2 дні до цього побив 15-річний рекорд на дистанції 100 метрів батерфляєм. Цього разу він перевершив досягнення нідерландця Роґіра Дорсмана та проплив 200 метрів комплексним стилем за 2:18.16 хвилини. Попередній рекордсмен фінішував другим, а подвійний подіум для України забезпечив Михайло Сербін, який замкнув трійку призерів.

Дивіться відео рекордного запливу Данила Чуфарова

Також світовим рекордом відзначився Антон Коль. Український плавець став найкращим в історії на дистанції 200 метрів вільним стилем серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату. Новий орієнтир для спортсменів тепер становить – 4:57.31 хвилини. Попередній рекорд тримався 11 років.

Відео зі встановленням світового рекорду Антона Коля

До індивідуальних рекордів додався й перший командний рекорд світу на цьому турнірі для України. У змішаній естафеті 4х100 метрів комплексом, у якій збірну представляли Катерина Ткачук, Олексій Федина, Олексій Вірченко та Анна Стеценко. наші плавці показали час 4:25.78 хвилини.

Дивіться відео з командною перемогою українців на ЧС із параплавання в естафеті

Також надуспішно себе продемонстрували українські спортсмени на дистанції 100 метрів на спині в класі S7. Завдяки перемозі Андрія Трусова та "сріблу" Юрія Шенгура маємо ще один подвійний подіум.

П'яте "золото" змагального дня завоював Денис Остапченко. Він став першим у категорії 50 метрів на спині в класі S3 з результатом 45.95 секунди.

Віцечемпіоном на дистанції 100 метрів брасом став Олексій Федина, а бронзові медалі вибороли Олексій Вірченко та Вероніка Коржова, вони свої нагороди здобули на дистанції 100 метрів на спині.

Довідка. Із 26 медалями після чотирьох змагальних днів Україна посідає проміжне п'яте місце у командному заліку чемпіонату світу.