Украина уничтожила Португалию в отборе на женский Евробаскет-2021
Национальная женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 4 февраля, в матче отбора на чемпионат Европы-2021 крупно обыграла команду Португалии – 58:87.
Источник: 24 канал
Португалия – Украина 58:87
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Из-за пандемии коронавируса матч прошел без зрителей в так называемом пузыре в португальском городке Матозиньюш.
В первой четверти украинки получили 5 очков преимущества. Дальше была равная вторая четверть. А вот в третьей четверти украинским баскетболисткам удалось увеличить свое преимущество до 18 очков. Его они смогли удержать в четвертой четверти встречи.
Самыми результативными игроками у "желто-синих" стали Кристина Филевич (29 очков), а также капитан команды Алина Ягупова (17 пунктов и 14 передач).
- В последнем поединке в группе украинская команда в субботу, 6 февраля, сыграет против Финляндии.
- В финальную стадию Евробаскета-2021 выйдут победители групп, а также пять из девяти лучших сборных, занявших вторые места.
- Ранее "желто-синие" обыграли в квалификации чемпионата Европы Португалию (72:60) и Финляндию (84:66), а также дважды уступили Бельгии (66:83 и 65:87).
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