Национальная женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 4 февраля, в матче отбора на чемпионат Европы-2021 крупно обыграла команду Португалии – 58:87.

Источник: 24 канал

Португалия – Украина 58:87

Смотрите также: Лень помог Вашингтону вырвать победу у НБА

Из-за пандемии коронавируса матч прошел без зрителей в так называемом пузыре в португальском городке Матозиньюш.

В первой четверти украинки получили 5 очков преимущества. Дальше была равная вторая четверть. А вот в третьей четверти украинским баскетболисткам удалось увеличить свое преимущество до 18 очков. Его они смогли удержать в четвертой четверти встречи.

Самыми результативными игроками у "желто-синих" стали Кристина Филевич (29 очков), а также капитан команды Алина Ягупова (17 пунктов и 14 передач).