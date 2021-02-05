Україна знищила Португалію у відборі на жіночий Євробаскет-2021
Національна жіноча збірна України з баскетболу в четвер, 4 лютого, в матчі відбору на чемпіонат Європи-2021 крупно обіграла команду Португалії – 58:87.
Джерело: 24 канал
Португалія – Україна 58:87
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Через пандемію коронавірусу матч пройшов без глядачів в так званому міхурі в португальському містечку Матозіньюш.
У першій чверті українки здобули 5 очок переваги. Далі була рівна друга чверть. А от у третій чверті українським баскетболісткам вдалося збільшити свою перевагу до 18 очок. Її вони змогли втримати у четвертій чверті зустрічі.
Найрезультативнішими гравцями у "жовто-синіх" стали Христина Філевич (29 очок), а також капітан команди Аліна Ягупова (17 пунктів і 14 передач).
- В останньому поєдинку в групі українська команда в суботу, 6 лютого, зіграє проти Фінляндії.
- До фінальної стадії Євробаскету-2021 вийдуть переможці груп, а також п'ять з дев'яти найкращих збірних, що зайняли другі місця.
- Раніше "жовто-сині" обіграли в кваліфікації чемпіонату Європи Португалію (72:60) і Фінляндію (84:66), а також двічі поступилися Бельгії (66:83 і 65:87).
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