В ночь с 3 на 4 февраля Вашингтон сыграл против Майами в регулярном чемпионате НБА. Алексей Лень помог команде одержать важную победу.

Источник: 24 канал

Победа над Майами стала 5-й для Вашингтона в сезоне – 100:103. Свое время во встрече получил и украинский баскетболист Алексей Лень.

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Важная победа

Первая часть поединка была под контролем хозяев, а вот третья и четвертая четверти были за клубом Леня– 34:31, 31:24, 17:22, 18:26.

Украинец провел в футболке Вашингтона 27 минут 21 секунду. За это время Лень набрал 10 очков (3/3 двухочковых, 0/1 трехочковых, 4/4 штрафных), сделал 8 подборов и 3 передачи. Также запомнился в матче одним персональным фолом.

Для Майами это поражение стало 14-м в новом сезоне. Следующий поединок команда Леня сыграет 6 февраля против того же Майами.

Оба клуба располагаются рядом в таблице Восточной конференции. Майами находится на 13 строчке, а за их спиной сразу идет Вашингтон – 14-й. Замыкает таблицу Детройт Святослава Михайлюка.

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