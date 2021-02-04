Лень помог Вашингтону вырвать победу в НБА
В ночь с 3 на 4 февраля Вашингтон сыграл против Майами в регулярном чемпионате НБА. Алексей Лень помог команде одержать важную победу.
Источник: 24 канал
Победа над Майами стала 5-й для Вашингтона в сезоне – 100:103. Свое время во встрече получил и украинский баскетболист Алексей Лень.
Вот так: Закрой рот: звезда НБА вступил в словесную перепалку с фанаткой соперника – видео
Важная победа
Первая часть поединка была под контролем хозяев, а вот третья и четвертая четверти были за клубом Леня– 34:31, 31:24, 17:22, 18:26.
Украинец провел в футболке Вашингтона 27 минут 21 секунду. За это время Лень набрал 10 очков (3/3 двухочковых, 0/1 трехочковых, 4/4 штрафных), сделал 8 подборов и 3 передачи. Также запомнился в матче одним персональным фолом.
Для Майами это поражение стало 14-м в новом сезоне. Следующий поединок команда Леня сыграет 6 февраля против того же Майами.
Оба клуба располагаются рядом в таблице Восточной конференции. Майами находится на 13 строчке, а за их спиной сразу идет Вашингтон – 14-й. Замыкает таблицу Детройт Святослава Михайлюка.
Майами – Вашингтон видеообзор
Поделиться новостью
-
Приедет ли Илон Маск в Украину и полетит ли украинец на Луну: интересные ставки от букмекеров2 февраля , 12:05
-
Российский боец ММА Мусаев победил соперника, а затем устроил массовое побоище: видео31 января , 11:50
-
Зарастает бурьяном: в сети показали, как сейчас выглядит "Донбасс Арена" – фото1 февраля , 21:17