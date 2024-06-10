Четвертая победа подряд: олимпийская сборная Украины одолела Японию на пути к финалу

Сборная Украины U-23 одержала четвертую разгромную победу на международном турнире Мориса Ревелло во Франции. В четвертом туре подопечные Руслана Ротаня одолели команду Японии U-19.

Украина U-23 – Япония U-19 – 2:0

Голы: Владислав Велетень, 42, 55

Сегодня, 10 июня олимпийская сборная Украины поединком с командой Японии продолжила свое выступление на международном турнире Мориса Ревелло во Франции. Ранее подопечные Руслана Ротаня одолели Индонезию (3:0), Италию (4:0) и Панаму (2:0). Теперь же "сине-желтые" противостояли команде Японии в городе Обань, пишет 24 Канал.

Читайте также Где смотреть товарищеский матч Молдова – Украина накануне Евро-2024

Сборная Украины U-23 громит всех перед Олимпиадой

На 10-й минуте Сикан после подачи Великана попал в перекладину, а Батагов промахнулся на добивании. В дальнейшем японцам удавалось блокировать удары наших футболистов. Ближе к перерыву голкиперы выручили свои команды после попыток Ясуды и Хланя. На 42-й минуте наши ребята открыли счет – Сикан отдал пас на линию штрафной, а Великан точно пробил низом.

После перерыва Ермаков спас нашу команду после ударов Ясуды и Юкутомо. А на 55-й минуте снова забили украинцы – Великан в штрафной получил передачу от Хланя и оформил дубль. Впоследствии здорово рядом со стойкой пробил Ярмолюк, а Ермаков справился с ударом Сиогаи.

В конце матча японцы пошли вперед, и на 81-й минуте Сиогаи после прострела партнера один мяч отыграл. В компенсированное время Араки совершил двойной сейв после ударов Кучерявого и Краснопира, впоследствии не позволил себя переиграть Хланю. В итоге "сине-желтые" удержали преимущество – 2:1.

Одержав победы во всех четырех матчах, украинцы заняли первое место в группе. Таким образом подопечные Руслана Ротаня вышли в финал турнира, где 16 июня сыграют против команды Кот-д'Ивуара, которая также досрочно обеспечила себе первую строчку в группе.