Украина U-23 – Италия U-21 – 4:0

Голы: Максим Хлань, 31, Александр Мартынюк, 53, Даниил Сикан, 64, Назар Волошин, 71

Олимпийская сборная Украины матчем с командой Италии продолжила свое выступление на международном турнире Мориса Ревелло во Франции. Поединок проходил в городе Обань, пишет 24 Канал.

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Олимпийская сборная Украины одержала вторую подряд разгромную победу

Первые полчаса игры прошли в борьбе почти без моментов. А потом сборная Украины открыла счет: Мартынюк запустил флангом Хланя, который вошел в штрафную и здорово положил в дальний угол.

На 53-й минуте украинцы удвоили преимущество – с паса Федора роскошный дальний удар удался Мартынюку. Позже направил мяч в сетку Сикан, сыграв на добивании после заблокированной попытки Хланя.

На 71-й минуте еще один гол нашей команды организовали футболисты, которые только что вышли на замену: Ярмолюк ассистировал Волошину. Поэтому в итоге подопечные Руслана Ротаня уверенно победили – 4:0.

Следующий поединок на международном турнире "сине-желтые" проведут 8 июня против команды Панамы. В стартовом матче подопечные Руслана Ротаня разгромили команду Индонезии (3:0).