Индонезия U-20 – Украина U-23 – 0:3

Голы: Геннадий Синчук, 9, Николай Михайленко, 30, Олег Федор, 59

В понедельник, 4 июня, олимпийская сборная Украины по футболу начала свое выступление на международном турнире Мориса Ревелло во Франции поединком с командой Индонезии U-20, пишет 24 Канал.

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Олимпийская сборная Ротаня одержала разгромную победу

В рамках подготовки к летним Играм-2024 подопечные Руслана Ротаня провели учебно-тренировочный сбор, а теперь стартовали на соревнованиях. Первую игру, против Индонезии, "сине-желтые" проводили в городе Витроль.

Первый тайм прошел при тотальном доминировании украинской команды. Вскоре после начала встречи мог забивать Волошин. И быстрый гол таки произошел – на 9-й минуте Синчук замкнул подачу Драмбаева.

Важно. В середине первого тайма украинцы удвоили собственное преимущество, когда обокрали соперников у их ворот: точный удар нанес Михайленко.

А после перерыва, на 59-й минуте, "сине-желтые" забили в третий раз – Федор замкнул подачу Синчука. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромную победу подопечных Руслана Ротаня со счетом 3:0.

Видеообзор матча Индонезия U-20 – Украина U-23

Следующий поединок на международном турнире олимпийская сборная Украины проведет 6 июня против команды Италии.