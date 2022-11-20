В воскресенье, 20 ноября, юношеская сборная Украины U-19 провела второй поединок отбора к Евро-2023. Подопечным Сергея Нагорняка противостояла команда Кипра.

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"Сине-желтые" с первых минут приступили к штурму ворот киприотов. На 12-й минуте матча игрок чешской Славии Иван Варфоломеев реализовал пенальти за фол Александроса Каяфаса. Однако через восемь минут островитяне сумели восстановить равновесие. Гол на свой счет записал Андреас Савва.

Во втором тайме динамовец Антон Царенко в течение двух минут сделал дубль в ворота сборной Кипра. А на 79-й минуте хавбек львовского Руха Олег Федор поставил окончательную точку в матче.

Украина (U-19) – Кипр (U-19) 4:1

Голы: Варфоломеев (12, с пенальти), Царенко (67, 69), Федор (79) – Савва (20).

Украина (U-19): Герета, Китела, Удод, Слюбик, Булеза (к), Федор (Харабара, 85), Варфоломеев, Ярмолюк (Семенец, 90+2), Лосенко (Царенко, 58), Горбач (Пастух, 85), Ющенко (Пушкарев, 58).

Благодаря этой победе "сине-желтые" набрали шесть очков и гарантировали себе выход в элит-раунд отбора Евро-2023.

Напомним, в первом матче против сборной Косово (1:0) победу украинцам принес гол на последней минуте хавбека Брендфорда Егора Ярмолюка.

Следующий матч подопечные Нагорняка проведут 23 ноября против Швеции.

Детальнее. Все сборные, принимающие участие в квалификационном раунде Евро-2023, разбиты на 13 групп. Две первые команды каждой группы и лучший обладатель третьего места весной 2023 присоединятся в элитном раунде отбора к Португалии. Сборная Мальты получила прямой пропуск в финальную стадию на правах хозяина турнира. Туда попадут победители семи групп элит-раунда. Жеребьевка этого этапа турнира состоится 8 декабря этого года.