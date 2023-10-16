Евгений Коноплянка верит, что сможет сыграть еще за сборную Украины. Футболист выбрал мощную цель.

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Нереальное реальное

Опытный игрок "пустил скупую мужскую слезу", припомнив выступления за главную команду страны. В частности, Евгений отметил, что помнит свой первый гол за сборную Украины, который он забил в ворота сборной Румынии (тогда "сине-желтые" победили во Львове со счетом 3:2). Но, несмотря на применяемые воспоминания, Коноплянка не собирается просто застрять в прошлом.

Опытный вингер, до недавнего времени являвшийся одним из ведущих игроков Украины, убежден, что у него хватит сил, чтобы снова сыграть за главную команду страны. Евгений к тому же поставил перед собой незаурядную цель, а именно выйти в сине-желтой футболке на Евро-2024. Игрок подчеркнул, что именно ради этой цели он присоединился к румынскому Клужу.

Теперь понимаю, что каждый матч в сборной был важен. Даже сейчас хотел бы сыграть против любой сборной, готовой провести на поле хоть 100 минут. Неважно, товарищеский матч или нет. Хочу вернуться и снова почувствовать это. Начал играть, надеюсь забивать или отдавать голевые, помогать команде, больше играть, чтобы вернуться в сборную,

– сказал Коноплянка.

Евгений в сборной Украины