Футболисты юношеской сборной Украины забили по голу в каждом тайме и сохранили ворота "сухими". За десять минут до завершения поединка в составе "сине-желтых" дебютировал Кристиан Шевченко – сын легенды мирового футбола.
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Шевченко в восторге от игры юношеской сборной
На матче присутствовал Андрей Николаевич, который приехал поддержать сына и сборную. После поединка он поделился впечатлениями и поздравил с дебютом игрока под номером 7.
"Какая игра! Поздравляю нашу юношескую сборную U-19 с победой над Северной Македонией. Еще два матча отделяют нас от Евро-2024. Невероятная энергетика была и на поле, и на стадионе! Спасибо Дмитрию Михайленко и его ребятам.
Особая радость – поздравить игрока под номером 7 (Кристиан Шевченко – 24 Канал) с дебютом в юношеской сборной", – написал президент УАФ.
Украина в элит-раунде отбора Евро-2024
- Напомним, что в составе сборной Украины голами отметились хавбек дортмундской Боруссии Даниил Кревсун, а также форвард Динамо Матвей Пономаренко.
- После стартового тура "сине-желтые" возглавили турнирную таблицу группы 7.
- Свой следующий поединок украинцы сыграют 23 марта против сверстников из Латвии. А завершат элит-рауд отбора Евро-2024 поединком против Швейцарии (26 марта).