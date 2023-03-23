Украина U-19 – Люксембург U-19 1:2

Голы: Горбач, 12 – Эльшан, 17, 59

Удаление: Удод, 90+2 – Дардари, 90+4

Первыми счет в матче открыли подопечные Сергея Нагорняка. Горбач размочил нули на табло после передачи Булезы. Украина уже на 12-й минуте повела в счете 1:0. 24 Канал.

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Ровно пять минут украинская команда вела на табло. Эльшан сравнял цифры в матче – 1:1. В первом тайме команды обменялись голами, но больше не забивали.

После перерыва все тот же Эльшан впервые в игре вывел Люксембург вперед 1:2.

К сожалению, те замены, которые произвел Сергей Нагорняк, не помогли команде изменить ход поединка.

Уже в компенсированное к матчу время команды остались в меньшинстве. В составе сине-желтой команды с поля изъяли Удода, а в команде соперника – Дардари.

Сборная Украины U-19 неожиданно проиграла Люксембургу 1:2. Далеко не самый лучший старт в элит-раунде квалификации на Евро-2023 для команды Нагорняка.

Украина после первого тура замыкает группу "С". Лидером является сборная Люксембурга. Ведь в параллельном матче Дания и Испания расписали мировую 0:0.

Обратите внимание! 25 марта юношеская сборная Украины проведет свой следующий матч против Дании. Начало встречи в 17.00. Последний поединок в групповом раунде украинцы сыграют против Испании (старт встречи 28 марта в 19.00).