Украина U-19 – Италия U-19: онлайн-трансляция матча 3-го тура юношеского Евро-2024

Подопечные Дмитрия Михайленко перед последним поединком группового этапа ЧЕ-2024 сохраняют шансы на плей-офф. В третьем туре "сине-желтые" сыграют против сборной Италии.

В воскресенье, 21 июля, сборная Украины U-19 сыграет против Италии U-19 в рамках 3-го тура Евро-2024 U-19. Игра на стадионе "Инвер Парк" в городе Ларн (Северная Ирландия) начнется в 21:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Решающий матч юношеской сборной Украины на Евро-2024

В первых двух турах подопечные Дмитрия Михайленко набрали два балла. "Сине-желтые" дважды сыграли вничью с хозяином соревнований, Северной Ирландией (0:0), и с Норвегией (0:0).

Сборная Италии досрочно обеспечила себе участие в полуфинале, одержав две победы: над Норвегией (2:1) и Северной Ирландией (3:0).

"Сине-желтым" в последнем туре необходимо побеждать Италию, чтобы выйти в полуфинал и попасть на чемпионат мира. Украину может устроить ничья, если другой поединок в группе между Норвегией и Северной Ирландией тоже не определит победителя.

Матч сборной Украины будет транслироваться на региональных каналах Суспільного. Также за событиями встречи можно будет следить в этой новости. Видеоплеер будет добавлен перед началом поединка.

Онлайн-трансляция матча Украина U-19 – Италия U-19:

Турнирное положение в группе: Италия (6 очков), Украина (2), Норвегия (1), Северная Ирландия (1).