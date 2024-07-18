Норвегия U-19 – Украина U-19 0:0

Сборная Украины U-19 продолжает выступления на юношеском чемпионате Европы-2024. Команда Дмитрия Михайленко попала в группу А, где противостоит Северной Ирландии, Норвегии и Италии, пишет 24 Канал.

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Остаемся без побед

В первой игре против хозяев британцев наша сборная была фаворитом, но не смогла переиграть соперника (0:0). Следующим матчем Украины стала битва против прямого конкурента за выход в плей-офф Норвегии.

Из-за потери очков в первой игре подопечным Михайленко важно было побеждать скандинавов. На руку нашей команде должно было сыграть и возвращение лидеров Кревсуна и Пономаренко после дисквалификаций.

Однако с первых минут контролировать мяч начали норвежцы. До перерыва скандинавы чаще владели мячом и нанесли больше ударов в сторону ворот Крапивцова.

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Украинцам удалось выровнять игру после перерыва. Михайленко запустил на поле Богданова и Шевченко. Первый имел опасный момент с выходом почти один на один. Была возможность отличиться и у Кревсуна дальним ударом.

Однако сказать, что "сине-желтые" наиграли на победный мяч, трудно было сказать. Поэтому встреча завершилась логической нулевой ничьей. Этот результат ставит под вопрос выход в полуфинал, ведь для этого, вероятно, необходимо будет обыгрывать фаворита квартета Италию.

На руку нашей команде может сыграть ничья норвежцев и североирландцев в последнем туре. Но все равно брать очки против "Скуадры Адзуры" придется. Последняя игра групповой стадии пройдет 21 июля.