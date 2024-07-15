Северная Ирландия U-19 – Украина U-19 0:0

Сборная Украины U-19 начала свой путь на юношеском чемпионате Европы-2024, который проходит в Северной Ирландии. Команда Дмитрия Михайленко оказалась в одном квартете с Италией, Норвегией и страной-хозяйкой, пишет 24 Канал.

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Не справились с аутсайдером

Именно игрой против североирландцев и начинали свой путь "сине-желтые". Команду Гарета Маколи считали аутсайдером группы, поэтому украинцам надо было обязательно побеждать.

Однако в стартовой игре Михайленко не мог рассчитывать сразу на двух лидеров. Кревсун и Пономаренко перебрали желтых карточек в квалификации. Зато в основе появились динамовец Михавко, хавбек Шахтера Цуканов, а также сын Олега Гусева по имени Алексей.

Украина владела инициативой большую часть игрового времени, однако и соперник не засиживался в обороне. Неплохо показывал себя кипер Северной Ирландии Шарлес, который записал на свой счет аж десять сейвов.

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В отличие от визави Михайленко довольно поздно начал делать замены, запустив в том числе Тутерова и сына Андрея Шевченко Кристиана. У "сине-желтых" так и не получилось пробить оппонента, поэтому матч завершился нулевой ничьей.

Лидерство в группе захватила Италия, которая сегодня днем переиграла Норвегию (2:1). Именно со скандинавами наша команда проведет следующую встречу. Игра состоится 18 июля, начало – в 17:30 по Киеву.