У неділю, 21 липня, збірна України U-19 зіграє проти Італії U-19 в рамках 3-го туру Євро-2024 U-19. Гра на стадіоні "Інвер Парк" у місті Ларн (Північна Ірландія) розпочнеться о 21:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Вирішальний матч юнацької збірної України на Євро-2024

У перших двох турах підопічні Дмитра Михайленка набрали два бали. "Синьо-жовті" двічі зіграли внічию з господарем змагань, Північною Ірландією (0:0), та з Норвегією (0:0).

Збірна Італії достроково забезпечила собі участь у півфіналі, здобувши дві перемоги: над Норвегією (2:1) та Північною Ірландією (3:0).

"Синьо-жовтим" в останньому турі необхідно перемагати Італію, щоб вийти до півфіналу та потрапити на чемпіонат світу. Україну може влаштувати нічия, якщо інший поєдинок в групі між Норвегією та Північною Ірландією теж не визначить переможця.

Матч збірної України буде транслюватися на регіональних каналах Суспільного. Також за подіями зустрічі можна буде слідкувати в цій новині. Відеоплеєр буде доданий перед початком поєдинку.

Онлайн-трансляція матчу Україна U-19 – Італія U-19:

Турнірне становище в групі: Італія (6 очок), Україна (2), Норвегія (1), Північна Ірландія (1).