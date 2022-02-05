Подводя итоги поединка с украинцами, автор победного гола Артем Ниязов признался, что сборная Украины создала немало проблем его команде, когда вместо голкипера выпустила пятого полевого игрока.

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"Нужно отдать должное сопернику. При игре четыре на четыре мы были лучше, а при игре пять на четыре они были очень сильны, создали нам много проблем. Ребята выдержали в обороне, а также необходимо поблагодарить вратаря за взятые пенальти", – заявил Ниязов.

Украина – Россия: коротко о матче