Подводя итоги поединка с украинцами, автор победного гола Артем Ниязов признался, что сборная Украины создала немало проблем его команде, когда вместо голкипера выпустила пятого полевого игрока.
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"Нужно отдать должное сопернику. При игре четыре на четыре мы были лучше, а при игре пять на четыре они были очень сильны, создали нам много проблем. Ребята выдержали в обороне, а также необходимо поблагодарить вратаря за взятые пенальти", – заявил Ниязов.
Украина – Россия: коротко о матче
- Украина пропустила два гола, но не сдалась и еще до перерыва отыграла один мяч. Отличился Евгений Серый, который после игры признался, что в чем-то не хватило везения.
- Во втором тайме команды обменялись голами, поэтому в финал отправились россияне. Стоит отметить, что на 39-й минуте "желто-синие" могли сравнять счет, заработав пенальти, но Петр Шотурма не сумел переиграть вратаря соперников.
- Матч за третье место состоится 6 февраля. Соперником украинцев будут испанцы, проигравшие португальцам в полуфинале.