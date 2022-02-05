Підбиваючи підсумки поєдинку з українцями, автор переможного голу Артем Ніязов зізнався, що збірна України створила чимало проблем його команді, коли замість голкіпера випустила п'ятого польового гравця.
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"Потрібно віддати належне супернику. При грі чотири на чотири ми були кращими, а при грі п'ять на чотири вони були дуже сильні, створили нам багато проблем. Хлопці витримали в обороні, а також необхідно подякувати воротарю за взяті пенальті", – заявив Ніязов.
Україна – Росія: коротко про матч
- Україна пропустила два голи, але не здалася і ще до перерви відіграла один м'яч. Відзначився Євген Сірий, який після гри зізнався, що в чомусь не вистачило везіння.
- У другому таймі команди обмінялися голами, тож у фінал вирушили росіяни. Варто зазначити, що на 39-й хвилині "жовто-сині" могли зрівняти рахунок, заробивши пенальті, але Петро Шотурма не зумів переграти воротаря суперників.
- Матч за третє місце відбудеться 6 лютого. Суперником українців будуть іспанці, які програли португальцям у півфіналі.