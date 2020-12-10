Міжнародна федерація футболу (ФІФА) опублікувала оновлений рейтинг збірних світу. За підсумками 2020-го року Україна зберегла позицію у топ-25 найсильніших команд.

На офіційному сайті ФІФА Україна розташовується на 24 місці. Беручи до уваги попередній список, то сходинка нашої команди не змінилась. У скарбничці України 1521 бал.

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Цього року було зіграно 352 міжнародні поєдинки. Цей показник став найнижчим з 1987 року. Все через коронавірус. У порівнянні з 2019 роком, коли було зіграно рекордні 1082 матчі.

Які місця посідають суперники України на Євро-2020 та ЧС-2022

Сходинки суперників на Євро-2020

Нідерланди – 14

Австрія – 23

Північна Македонія – 65

Суперники на відбірковому турнірі чемпіонату світу 2022 року

Франція – 2

Фінляндія – 54

Боснія і Герцеговина – 55

Казахстан – 122

Наступний оновлений рейтинг ФІФА вболівальники зможуть побачити 18 лютого наступного 2021-го року.

Очолює список Бельгія із 1780 очками, другою йде вищезгадана Франція. А трійку лідерів замикає Бразилія (1743 пункти).

Хто розташувався поблизу України? 23 місце у активі Австрії (1531), а топ-25 найкращих замикає Перу (1512).