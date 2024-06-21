Шапаренко – ужасный сон соперника: Яремчук выводит Украину вперед со Словакией – видео голов
В пятницу, 21 июня, запланированы три матча второго тура Евро-2024 по футболу. Лобовая встреча между Украиной и Словакией дала старт игровому дню в Германии.
Сергей Ребров изменил стартовый состав Украины на игру против Словакии, если сравнивать с предыдущей игрой против Румынии. Это была реакция тренерского штаба на провал в игре против румын, где "сине-желтые" уступили со счетом 3:0, сообщает 24 Канал.
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Словаки повели в счете
Команды активно начали поединок. Трубин несколько раз спасал Украину от пропущенного гола. Но на 18-й минуте встречи Анатолию не удалось в очередной раз спасти команду от гола. Гараслин классно забросил на дальнюю штангу, где позицию выиграл Шранц и головой пробил мимо голкипера Бенфики.
Словакия вышла вперед 1:0. Грубая ошибка Зинченко. Для Шранца это уже второй мяч на Евро-2024 в Германии.
Видео гола Словакии
Динамовская школа
На старте второго тайма Украина сравнивает счет в игре 1:1. Подопечным Сергея Реброва удалась классная атака, Зинченко отдал в центр штрафной на Шапаренко. Николай ударом в ощупь замкнул пас Александра, вернув надежды украинским болельщикам.
Для Шапаренко это второй гол в футболке сборной Украины.
Видео гола Шапаренко
Камбек "сине-желтых"
На 80-й минуте Украина выходит вперед. Яремчук обработал передачу Шапаренко и протолкнул мимо голкипера Дубравки. Защитник пытался выбить мяч из линии ворот, но не дотянулся – 1:2.
Видео гола Яремчука