Сергій Ребров змінив стартовий склад України на гру проти Словаччини, якщо порівнювати із попередньою грою проти Румунії. Це була реакція тренерського штабу на провал у грі проти румунів, де "синьо-жовті" поступились з рахунком 3:0, повідомляє 24 Канал.

До теми Онлайн-трансляція матчу Словаччина – Україна на Євро-2024

Словаки повели у рахунку

Команди активно розпочали поєдинок. Трубін декілька разів рятував Україну від пропущеного голу. Але на 18-й хвилині зустрічі Анатолію не вдалось вчергове врятувати команду від гола. Гараслін класно закинув на дальню стійку, де позицію виграв Шранц та головою пробив повз голкіпера Бенфіки.

Словаччина вийшла уперед 1:0. Груба помилка Зінченка. Для Шранца це вже другий м'яч на Євро-2024 у Німеччині.

Відео голу Словаччини

Динамівська школа

На старті другого тайму Україна зрівнює рахунок у грі 1:1. Підопічним Сергія Реброва вдалась класна атака, Зінченко віддав у центр штрафної на Шапаренка. Микола ударом у дотик замкнув пас Олександра, повернувши надії українським уболівальникам.

Для Шапаренка це лише другий гол у футболці збірної України.

Відео голу Шапаренка