Сергей Ребров изменил стартовый состав Украины на игру против Словакии, если сравнивать с предыдущей игрой против Румынии. Это была реакция тренерского штаба на провал в игре против румын, где "сине-желтые" уступили со счетом 3:0, сообщает 24 Канал.

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Словаки повели в счете

Команды активно начали поединок. Трубин несколько раз спасал Украину от пропущенного гола. Но на 18-й минуте встречи Анатолию не удалось в очередной раз спасти команду от гола. Гараслин классно забросил на дальнюю штангу, где позицию выиграл Шранц и головой пробил мимо голкипера Бенфики.

Словакия вышла вперед 1:0. Грубая ошибка Зинченко. Для Шранца это уже второй мяч на Евро-2024 в Германии.

Видео гола Словакии

Динамовская школа

На старте второго тайма Украина сравнивает счет в игре 1:1. Подопечным Сергея Реброва удалась классная атака, Зинченко отдал в центр штрафной на Шапаренко. Николай ударом в ощупь замкнул пас Александра, вернув надежды украинским болельщикам.

Для Шапаренко это второй гол в футболке сборной Украины.

Видео гола Шапаренко