"Во время перерыва не кричал на футболистов": Ребров рассказал, как Украина победила Словакию

Сборная Украины одержала очень важную победу на чемпионате Европы-2024. После игры главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров прокомментировал добытый результат.

В поединке против Словакии украинцев устраивала только победа. Однако первый тайм завершился не в пользу "сине-желтых".

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Ребров: Сказал подопечным идти вперед

На послематчевой пресс-конференции Сергей Станиславович рассказал, как сумел достучаться до ребят.

Во время перерыва я не кричал на футболистов. Конечно, мы допустили определенные ошибки при пропущенном голе. Нам нужно было отреагировать во втором тайме. К сожалению, мы недостаточно высоко прессинговали. Мы понимали, что в этом кроется наш шанс. Я сказал подопечным не волноваться за счет и идти вперед, показывать свой максимум. Я рад, что они это сделали,

– рассказал Ребров.

Впрочем, команде нет времени почивать на лаврах и праздновать. Впереди нашу сборную ожидает чрезвычайно сложный матч против Бельгии – третьего номера в рейтинге ФИФА.

"Мы заработали три очка, теперь надо сосредоточиться на следующей игре, но это была очень важная победа для нашей страны, для наших бойцов, болельщиков. Уверен, сегодня они гордятся футболистами", – заметил Ребров.

Ситуация в группе Е