Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских сборных. Это произошло после стартового тура Евро-2024.

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На каком месте оказалась сборная Украины

Национальная сборная Украины в обновленном рейтинге потеряла две позиции и опустилась на 24 место. Предыдущее обновление было в апреле после матчей раунда плей-офф, который подопечные Сергея Реброва успешно прошли.

С тех пор "сине-желтые" сыграли четыре матча: в спаррингах сыграли вничью с Германией (0:0), уступили Польше (1:3), обыграли Молдову (4:0) и потерпели фиаско в стартовом матче на Евро-2024 с Румынией (0:3).

В мировом рейтинге Украину обошли сборные Южной Кореи и Австралии. Возглавляет список Аргентина, которая опережает Францию и Бельгию. Замыкают топ-5 Бразилия и Англия.

Мировой рейтинг сборных ФИФА на 20 июня 2024 года

1. Аргентина – 1860.14 очков

2. Франция – 1837.47

3. Бельгия – 1797.98

4.(+1) Бразилия – 1791.85

5.(-1) Англия – 1787.88

6. Португалия – 1747.04

7. Нидерланды – 1746.66

8. Испания – 1729.92

9. Хорватия – 1728.3

10. Италия – 1724.37

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24.(-2) Украина – 1565.37

Соперники сборной Украины по группе Е занимают следующие места: Бельгия – 3, Словакия – 45, Румыния – 47.

Интересно, что страна-агрессор несмотря на отстранение от официальных турниров улучшила свои позиции. Россия поднялась с 35 на 33 позицию. ФИФА продолжает начислять баллы оккупантам несмотря на здравый смысл.

Напомним, что свой следующий поединок на Евро-2024 сборная Украины сыграет 21 июня. Подопечные Сергея Реброва встретятся со Словакией. В первом туре ЧЕ словаки сенсационно обыграли Бельгию со счетом 1:0.