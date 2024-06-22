"Сине-желтые" одержали волевую победу со счетом 2:1. На гол Ивана Шранца во втором тайме своими взятиями ворот ответили Николай Шапаренко и Роман Яремчук.

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Оценка игры от Левченка

Итоги этого матча подвел бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко. Он отметил, что начало было очень сложным для команды Реброва и назвал игроков, которые, по его мнению, стали главными героями поединка Словакия – Украина.

Думаю, в первом тайме присматривались, как нам надо играть. Смотрели, как надо обороняться. Потому что Словакия очень хорошо играла в первом тайме. Если бы не Трубин – мы бы сейчас так не радовались. Потому что после 0:2 или 0:3 сомневаюсь, что мы бы вернулись к такому счету. Поэтому надо поблагодарить Трубина, что он провел очень шикарный матч. Как он нас вытащил за уши. Для меня вместе с Яремчуком – это герои матча,

– сказал Левченко.

Экс-игрок "сине-желтых" рассказал, с какого момента Украина начала переигрывать соперника на поле:

"После 30 минут, мне кажется, мы немного перехватили инициативу. Начали больше включаться, больше прессинговать, двигаться. Мне кажется, это придало нам некоторой уверенности. Не скажу, что мы создали очень много моментов, но были несколько моментов, что можно сказать, что не так плохо".

Он также отметил роль Сергея Реброва в победе, который смог в перерыве и в течение матча правильно повлиять на ход игры.

Если смотреть второй тайм – мы полностью переиграли словаков. Здесь уже надо поблагодарить Реброва, который не стал играть в два нападающих, а выпустил Яремчука. Если первый момент он запорол, то второй так круто сделал, забил такой крутой гол – кажется, это надо записать в актив как один из лучших голов технически. Потому что такой прием мяча, контроль – за это надо поблагодарить его, – заявил Левченко.

Бывший футболист сборной Украины резюмировал свой анализ тем, что "сине-желтые" все еще не показывают свой максимум, однако у них есть большой потенциал и с ними надо считаться каждому сопернику:

"Два контрастных тайма. Первые 30 минут мы играли неуверенно. Но потом мы включились – это говорит, что у нас все это есть, но надо доставать из глубины".

Интересно. Евгений Левченко дебютировал за сборную Украины именно в поединке со Словакией (2002 год). Всего на его счету 8 матчей за "сине-желтых", результативными действиями не отличался.

Напомним, что на групповом этапе команде Сергея Реброва осталось провести еще один поединок. Украина сыграет с Бельгией 26 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00.