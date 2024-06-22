После первого тайма "сине-желтые" уступали сопернику со счетом 0:1. Однако во второй 45-минутке украинские футболисты смогли сделать камбэк и и одержали волевую победу – 2:1.

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Безумная реакция Реброва на голы своих подопечных

Немалую роль в этом успехе сыграл Сергей Ребров. Он смог подобрать правильные слова в перерыве, психологически настроив команду на борьбу, и заставил ее оказывать давление на соперника.

Сначала Николай Шапаренко отметился голом, а уже на 80-й минуте он отдал невероятную передачу на Романа Яремчука, который идеально принял мяч, а вторым касанием переправил его в ворота.

За этими моментами очень эмоционально наблюдал главный тренер сборной Украины. Его переживания попали в объективы камер и они очень много говорят о желании Сергея Реброва победить.

Особенно незаурядными оказались эмоции наставника "сине-желтых" во время второго взятия ворот. Сначала он очень гневно отреагировал на заброс Николая Шапаренка, но уже через несколько секунд был, едва ли не самым счастливым человеком на планете.

Это стоит увидеть и еще раз пережить, ведь в тот момент все болельщики сборной Украины были немного Сергеем Ребровым.

Смотрите видео с эмоциями Реброва на голы сборной Украины

К слову. На послематчевой пресс-конференции Сергей Ребров рассказал, о чем говорил с подопечными в раздевалке. Он не кричал на них, а призвал высоко прессинговать и это дало свой результат.

Напомним, что в последнем туре группового этапа сборная Украины встретится с бельгийцами. Матч состоится 26 июня и начнется в 19:00.