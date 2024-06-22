"Синьо-жовті" здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. На гол Івана Шранца у другому таймі своїми взяттями воріт відповіли Микола Шапаренко та Роман Яремчук.

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Оцінка гри від Левченка

Підсумки цього матчу підбив колишній півзахисник збірної України Євген Левченко. Він відзначив, що початок був дуже складним для команди Реброва та назвав гравців, які, на його думку, стали головними героями поєдинку Словаччина – Україна.

Думаю, у першому таймі придивлялися, як нам треба грати. Дивилися, як треба оборонятися. Бо Словаччина дуже добре грала у першому таймі. Якби не Трубін – ми б зараз так не раділи. Бо після 0:2 або 0:3 сумніваюся, що ми б повернулися до такого рахунку. Тому треба подякувати Трубіну, що він провів дуже шикарний матч. Як він нас витягнув за вуха. Для мене разом з Яремчуком – це герої матчу,

– сказав Левченко.

Ексгравець "синьо-жовтих" розповів, з якого моменту Україна почала переважати суперника на полі:

"Після 30 хвилин, мені здається, ми трохи перехопили ініціативу. Почали більше включатися, більше пресингувати, рухатися. Мені здається, це додало нам деякої впевненості. Не скажу, що ми створили дуже багато моментів, але були кілька моментів, що можна сказати, що не так погано".

Він також відзначив роль Сергія Реброва у перемозі, який зміг у перерві та протягом матчу правильно повпливати на хід гри.

Якщо дивитися другий тайм – ми повністю переграли словаків. Тут вже треба подякувати Реброву, який не став грати у два нападники, а випустив Яремчука. Якщо перший момент він запоров, то другий так круто зробив, забив такий крутий гол – здається, це треба записати в актив як один з найкращих голів технічно. Бо такий прийом м’яча, контроль – за це треба подякувати йому, – заявив Левченко.

Колишній футболіст збірної України резюмував свій аналіз тим, що "синьо-жовті" все ще не показують свій максимум, проте в них є великий потенціал і з ними треба рахуватися кожному супернику:

"Два контрастні тайми. Перші 30 хвилин ми грали невпевнено. Але потім ми включилися – це каже, що в нас все це є, але треба діставати з глибини".

Цікаво. Євген Левченко дебютував за збірну України саме у поєдинку зі Словаччиною (2002 рік). Всього на його рахунку 8 матчів за "синьо-жовтих", результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що на груповому етапі команді Сергія Реброва залишилося провести ще один поєдинок. Україна зіграє з Бельгією 26 червня, стартовий свисток пролунає о 19:00.