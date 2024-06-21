Мощная поддержка: Свитолина приехала на матч Украины против Словакии на Евро-2024

В пятницу, 21 июня, сборная Украины по футболу проведет свой второй матч на Евро-2024 в Германии. Игра против национальной команды Словакии будет иметь сверхважный характер.

Матч Словакия – Украина состоится в немецком городе Дюссельдорф на "Меркур Шпиль-Арена". На трибунах соберется немалое количество украинских болельщиков. Поэтому поддержка 12-го игрока команде Сергея Реброва точно гарантирована.

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Чемпионская поддержка

Также за игрой с трибун будет следить бронзовый призер Олимпиады-2020 и самая успешная теннисистка в истории Украины Элина Свитолина. Украинская теннисистка посетила Дюссельдорф и уже сделала совместное фото с нынешним президентом УАФ Андреем Шевченко, которое выложила в своих соцсетях.



Свитолина приехала поддержать Украину на Евро / Фото из инстаграма теннисистки

Это уже далеко не впервые, когда теннисистка лично приезжает на матч, чтобы поддержать главную футбольную команду родной страны.

Матч Словакия – Украина начнется 21 июня в 16:00 (по Киеву).

Напомним, что "сине-желтым" нужно побеждать словаков, если они хотят продолжить борьбу за плей-офф Евро-2024. В первом матче украинцы неожиданно были разгромлены сборной Румынии 3:0. Словакия же в первом туре сотворила настоящую сенсацию, минимально обыграв фаворитку группы "Е" Бельгию 1:0.

После первого тура именно Румыния возглавила квартет. За ее спиной расположилась Словакия, третьей с бубликом в активе идет Бельгия. Украина замыкает турнирную таблицу группы.