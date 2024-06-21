Матч Словаччина – Україна відбудеться у німецькому місті Дюссельдорф на "Меркур Шпіль-Арена". На трибунах збереться чимала кількість українських уболівальників. Тому підтримка 12-го гравця команді Сергія Реброва точно гарантована.

До теми Онлайн-трансляція матчу Словаччина – Україна на Євро-2024

Чемпіонська підтримка

Також за грою із трибун буде стежити бронзова призерка Олімпіади-2020 та найуспішніша тенісистка в історії України Еліна Світоліна. Українська тенісистка завітала у Дюссельдорф та вже зробила спільне фото із нинішнім президентом УАФ Андрієм Шевченком, яке виклала у своїх соцмережах.



Світоліна приїхала підтримати Україну на Євро / Фото з інстаграму тенісистки

Це вже далеко не вперше, коли тенісистка особисто приїжджає на матч, аби підтримати головну футбольну команду рідної країни.

Зверніть увагу! Матч Словаччина – Україна розпочнеться 21 червня о 16:00 (за Києвом).

Нагадаємо, що "синьо-жовтим" потрібно перемагати словаків, якщо вони хочуть продовжити боротьбу за плей-оф Євро-2024. У першому матчі українці несподівано були розгромлені збірної Румунії 3:0. Словаччина ж у першому турі створила справжню сенсацію, мінімально обігравши фаворитку групи "Е" Бельгію 1:0.

Після першого туру саме Румунія очолила квартет. За її спиною розташувалась Словаччина, третьою із бубликом в активі йде Бельгію. Україна замикає турнірну таблиці групи.