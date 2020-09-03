В четверг, 3 сентября, сборная Украины сыграет против Швейцарии в рамках Лиги наций. Поединок пройдет на"Арене Львов". Уже известны стартовые составы команд на эту встречу.

Уже известны стартовые составы команд на эту встречу. Всего Андрей Шевченко взял на этот матч 18 футболистов, пишет 24 канал. Смотрите также: Заявка сборной Украины на матч против Швейцарии: кого выбрал Шевченко Украина: Пятов – Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Тимчик – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Коноплянка, Ярмоленко – Мораес. Швейцария: Зоммер – Цубер, Родригес, Аканджи, Эльведи, Мбабу – Варгас, Джака, Соу, Эмболо – Сеферович. Стартовый свисток судьи во встрече против швейцарцев прозвучит в 21:45. Сборная Украины отправится на матч против Испании сразу после поединка со Швейцарией. Матч против испанцев состоится 6 сентября.