У четвер, 3 вересня, збірна України зіграє проти Швейцарії в рамках Ліги націй. Поєдинок пройде на "Арені Львів". Вже відомі стартові склади команд на цю зустріч.

Вже відомі стартові склади команд на цю зустріч. Загалом Андрій Шевченка взяв на цей матч 18 футболістів, пише 24 канал. Дивіться також: Заявка збірної України на матч проти Швейцарії: кого обрав Шевченко Україна: Пятов – Міхайличенко, Матвієнко, Кривцов, Тимчик – Степаненко, Маліновський, Зінченко – Коноплянка, Ярмоленко – Мораес. Швейцарія: Зоммер – Цубер, Родрігес, Аканджі, Ельведі, Мбабу – Варгас, Джака, Соу, Емболо – Сеферовіч. Стартовий свисток судді у зустрічі проти швейцарців пролунає о 21:45. Збірна України відправиться на матч проти Іспанії відразу після поєдинку з Швейцарією. Матч проти іспанців відбудеться 6 вересня.