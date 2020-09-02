3 сентября Украина будет принимать Швейцарию во Львове на "Арене Львов" в матче Лиги наций. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Украина – Швейцария: истории встреч

История противостояний сборных Украины и Швейцарии совсем неяркая. Впервые команды встретились в 1/8 финала чемпионата мира в Кельне (Германия) в 2006 году. Основное и дополнительное время для "сине-желтых" завершился с "сухим" счетом. Поэтому команды решали сильнейшего в серии пенальти, где сумели вырвали победу (3:0). Тогда Украина установила исторический рекорд и вышла в четвертьфинал чемпионата мира, сообщает 24 канал.

К теме: Украина – Швейцария: анонс на матч Лиги наций

И встреча запомнилась еще и тем, что швейцарцы не забили три пенальти из трех в ворота Шовковского, и нынешний руководитель украинской команды Андрей Шевченко, тогда не смог пробить Цубербулера.

В товарищеском матче 2010 года в Женеве команды сыграли вничью – 2:2. На этот матч команду выводил Юрий Калитвинцев, который временно исполнял обязанности тренера, заменив Мирона Маркевича. В этом матче за национальную команду Украины отличились Ярмоленко и Коноплянка. В частности, Андрей отличился курьезным голом, от его спины после удара со штрафного от Алиева мяч влетел в сетку ворот.

Общая статистика матча в пользу Украины. Одним из преимуществ украинской стороны будет отсутствие травмированных игроков в лазарете.

Андрей Николаевич сможет рассчитывать на всю обойму команды. Отметим, что "Арена Львов" является фартовой для команды Шевченко, правда, матч пройдет без поддержки 12 игрока на трибунах.

Матч Лиги наций Украина – Швейцария состоится 3 сентября, стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45.

Украина – Швейцария: что же прогнозируют букмекеры

Букмекеры Parimatch определились, кому же отдать предпочтение в этом противостоянии. Все же Украине отдают больше шансов на победу в матче, их победу оценили в 2,50. А на успех Швейцарии – 3,00.

Скорее всего первый гол во встрече болельщики увидят в исполнении украинских футболистов – 1,78. А на то, что игроки из Швейцарии откроются счет – 1,97. Подчеркнем, что аналогичные коэффициенты стоят на последний гол в поединке от команд.

"Тотал матча 2-3 гола" эксперты оценили коэффициентом 2,07.

Специалисты полагают, что команды могут не открыть счет в первой 45-минутке. Украина не забьет в первом тайме – 1,63. Также они не слишком верят в гол от гостей в первой части встречи – 1,55.

Победу команды Андрея Шевченко в один мяч оценивается в 3,95, а успех гостей в один гол – 4,30.

На то, что Украина победит оставит свои ворота "сухими" стоит коэффициент 3,80, а в Швейцарию – 4,40.