3 вересня України прийматиме Швейцарію у Львові на "Арені Львів" у рамках Ліги нації. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Україна – Швейцарія: історії зустрічей

Історія протистоянь збірних України і Швейцарії зовсім неяскрава. Вперше команди зустрілися в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Кельні (Німеччина) у 2006 році. Основний та додатковий час для "синьо-жовтих" завершився із "сухим" рахунком. Тож команди вирішували сильнішого у серії пенальті, де зуміли вирвали перемогу в серії пенальті (3:0). Тоді Україна встановила історичний рекорд і вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу, інформує 24 канал.

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Та зустріч запам'яталася ще й тим, що швейцарці не забили три пенальті з трьох у ворота Шовковського, та й нинішній керманич української команди, Андрій Шевченко, тоді не зміг пробити Цубербулера.

У товариському матчі 2010 року в Женеві команди зіграли внічию – 2:2. На цей матч команду виводив Юрій Калитвинцев, який тимчасово виконував обов'язки тренера, замінивши Мирона Маркевича. У цьому матчі за національну команду України відзначились Ярмоленко та Коноплянка. Зокрема, Андрій відзначився курйозним голом, від його спини після удару зі штрафного від Алієва м'яч влетів у сітку воріт.

Загальна статистика матчі на користь України. Однією із переваг української сторони буде відсутність травмованих гравців у лазареті.

Андрій Миколайович зможе розраховувати на всю обойму команди. Наголосимо, що "Арена Львів" є фартовою для команди Шевченка, щоправда, матч відбудеться без підтримки 12 гравця на трибунах.

Матч Ліги націй Україна – Швейцарія відбудеться 3 вересня, стартовий свисток судді пролунає о 21:45

Україна – Шахтар: що ж прогнозують букмекери

Букмекери Parimatch вагаються, кому ж віддати перевагу у цьому протистоянні. Все ж Україні віддають більше шансів на перемогу у матчі, їх звитягу оцінили у 2,50. А на успіх Швейцарії – 3,00.

Швидше за все перший гол у зустрічі вболівальники побачать у виконанні українських футболістів – 1,78. А на те, що гравці зі Швейцарії відкриються рахунок – 1,97. Підкреслимо, що аналогічні коефіцієнти стоять на останній гол у поєдинку від команд.

"Тотал матчу 2-3 голи" експерти оцінили коефіцієнтом 2,07.

Спеціалісти гадають, що команди можуть не відкрити рахунок у першій 45-хвилинці. Україна не заб'є у першому таймі – 1,63. Також вони не надто вірять у гол від гостей у першій частині зустрічі – 1,55.

Перемогу команди Андрія Шевченка в один м'яч оцінюють у 3,95, а успіх гостей у один гол – 4,30.

На те, що Україна переможе та залишить свої ворота "сухими" стоїть коефіцієнт 3,80, а на Швейцарію – 4,40.