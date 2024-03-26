Сегодня, 26 марта, сборная Украины U-19 проведет последний матч квалификации на юношеское Евро-2024. Команда Дмитрия Михайленко будет противостоять в лобовой игре сборной Швейцарии, пишет 24 канал. Начало – в 15:00 по киевскому времени.

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Один шаг до Евро

Наши юноши прекрасно показывают себя в отборе. В первом раунде Украина выиграла группу с Косовом, Словакией и Мальтой. В элит-раунде нашими соперника стали Швейцария, Северная Македония и Латвия.

Первые две игры наша команда выиграла всухую – 2:0 против балканцев и 3:0 против прибалтов. Впрочем и Швейцария одержала две победы над этими сборными. Однако перед очной встречей в последнем туре Украина имеет лучшую разницу мячей – 5:0 против 3:0.

Таким образом, для выхода в финальную часть Евро-2024 подопечных Дмитрия Михайленко устроит победа или даже ничья в этой встрече. А вот поражение оставит Украину без путевки на турнир. Сам чемпионат Европы U-19 пройдет с 15 по 28 июля 2024 года в Северной Ирландии.

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Смотрите матч Украина U-19 – Швейцария U-19 онлайн