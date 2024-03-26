Сьогодні, 26 березня, збірна України U-19 проведе останній матч кваліфікації на юнацьке Євро-2024. Команда Дмитра Михайленка протистоятиме у лобовій грі збірній Швейцарії, пише 24 канал. Початок – о 15:00 за київським часом.

Слідкуйте з нами Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу за вихід на Євро-2024

Один крок до Євро

Наші юнаки прекрасно показують себе у відборі. У першому раунді Україна виграла групу з Косовом, Словаччиною та Мальтою. В еліт-раунді нашими суперника стали Швейцарія, Північна Македонія та Латвія.

Перші дві гри наша команда виграла всуху – 2:0 проти балканців та 3:0 проти прибалтів. Втім і Швейцарія здобула дві перемоги над цими збірними. Проте перед очною зустріччю в останньому турі Україна має кращу різницю м'ячів – 5:0 проти 3:0.

Таким чином, для виходу у фінальну частину Євро-2024 підопічних Дмитра Михайленка влаштує перемога або навіть нічия у цій зустрічі. А ось поразка залишить Україну без путівки на турнір. Сам чемпіонат Європи U-19 пройде з 15 по 28 липня 2024 року у Північній Ірландії.

Читайте також З ким зіграє команда Ротаня: результат жеребкування футбольного турніру Олімпіади-2024

Дивіться матч Україна U-19 – Швейцарія U-19 онлайн