Сборная Украины проведет первый матч в 2020 году. "Сине-желтые" сыграют против Швейцарии. Матч состоится без болельщиков, поэтому поддержать сборную Украины можно будет только онлайн у экранов.

Права на показ матчей сборной Украины принадлежат "Медиа Группа Украина". Поэтому именно на двух каналах этого медиахолдинга и будет транслироваться матч Украина – Швейцария 3 сентября. Матч Лиги наций покажут на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Начало трансляции в 21:35. Сам матч начнется в 21:45.

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Смотреть онлайн матч Украина – Швейцария можно на видеосервисе Oll.tv На нем будет та же трансляция, что и по телевидению. Однако доступ к трансляции платный – от 109 гривен в месяц за право просмотра каналов "Футбол 1/2/3".

Текстовую онлайн-трансляцию проведет Спорт24. Она будет доступна за час до матча. В ней будут максимально быстро опубликованы видео опасных моментов в матче и голы.