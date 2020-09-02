Збірна України проведе перший матч у 2020 році. "Синьо-жовті" зіграють проти Швейцарії. Матч відбудеться без вболівальників, тож підтримати збірну України можна буде лише онлайн біля екранів.

Права на показ матчів збірної України належать "Медіа група Україна". Тож саме на двох каналах цього медіахолдингу і буде транслюватися матч Україна – Швейцарія 3 вересня. Матч Ліги націй покажуть на телеканалах "Україна" та "Футбол 1". Початок трансляції о 21:35. Сам матч розпочнеться о 21:45.

До теми: Чи зможе Україна перемогти Швейцарію: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

Дивитися онлайн матч Україна – Швейцарія можна на відеосервісі Oll.tv. На ньому буде та ж трансляція, що і по телебаченню. Однак доступ до трансляції платний – від 109 гривень на місяць за право перегляду каналів "Футбол 1/2/3".

Текстову онлайн-трансляцію проведе Спорт24. Вона буде доступна за годину до матчу. У ній будуть максимально швидко опубліковані відео небезпечних моментів в матчі та голи.