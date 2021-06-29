Украина – Швеция: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Источник:24 канал
Во вторник, 29 июня, сборная Украины сыграет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. Стартовый состав сборной Украины на этот матч.
Матч Украина – Швеция будет последним в 1/8 финала Евро-2020. Игра состоится во вторник, 29 июня, и начнется в 22:00.
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Стартовые составы в матче Швеция – Украина
Украина: Бущан, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Зинченко, Караваев, Сидорчук, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.
Запасные: Соболь, Малиновский, Марлос, Пятов, Макаренко, Цыганков, Миколенко, Безус, Беседин, Трубин, Тимчик, Довбик.
Швеция: Ульсен – Лустиг, Линделёф, Даниельсон, Аугустинссон – С. Ларссон, Экдаль, Ульсон, Форсберг – Кулусевски, Исаак.
Главная потеря Украины – Александр Зубков. Футболист сыграл на турнире 10 минут в первом матче против Нидерландов, сломался и до сих пор в лазарете.
- Сборные Украины и Швеции были в одной группе на Евро-2012. Это был дебютный чемпионат Европы для сборной Украины. И в первом матче наша команда победила именно сборную Швеции. Дублем в этом матче отметился Андрей Шевченко.
- Победитель матча Швеция – Украина в четвертьфинале встретится с победителем пары Англия – Германия.