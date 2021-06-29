Матч Україна – Швеція буде останнім у 1/8 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться у вівторок, 29 червня, і розпочнеться о 22:00.
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Стартові склади у матчі Україна – Швеція
Україна: Бущан – Караваєв, Кривцов, Забарний, Матвієнко – Степаненко, Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Яремчук, Зінченко
Запасні: Соболь, Маліновський, Марлос, Пятов, Макаренко, Циганков, Миколенко, Безус, Бєсєдін, Трубін, Тимчик, Довбик.
Швеція: Ульсен – Лустіг, Лінделеф, Даніельсон, Аугустінссон – С. Ларссон, Екдаль, Ульсон, Форсберг – Кулусевскі, Ісак.
Головна втрата України – Олександр Зубков. Футболіст зіграв на турнірі 10 хвилин в першому матчі проти Нідерландів, зламався і до сих пір в лазареті.
- Збірні України та Швеції були в одній групі на Євро-2012. Це був дебютний чемпіонат Європи для збірної України. І в першому матчі наша команда перемогла саме збірну Швеції. Дублем в цьому матчі відзначився Андрій Шевченко.
- Переможець матчу Швеція – Україна у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.